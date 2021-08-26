СК опубликовал видео следственных действий по делу об убийстве девочки в Тюмени
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Ранее задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени Виталий Бережной признался в совершении преступления.
Ему планируется предъявить обвинение в убийстве малолетнего, сопряжённом с изнасилованием.
По данным следствия, 30 июня Бережной совершил изнасилование и убийство малолетней Насти Муравьёвой, после чего спрятал её тело.
25 августа эксперты нашли совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве девочки в Тюмени с образцами, которые обнаружили на её теле.
Тело пропавшей школьницы обнаружили 19 августа с признаками насильственной смерти.