СК опубликовал видео следственных действий по делу об убийстве девочки в Тюмени

Следственный комитет опубликовал видео хода следственных действий по уголовному делу об убийстве восьмилетней Насти Муравьёвой в Тюмени.

Ранее задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени Виталий Бережной признался в совершении преступления.

Ему планируется предъявить обвинение в убийстве малолетнего, сопряжённом с изнасилованием.

По данным следствия, 30 июня Бережной совершил изнасилование и убийство малолетней Насти Муравьёвой, после чего спрятал её тело.

25 августа эксперты нашли совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве девочки в Тюмени с образцами, которые обнаружили на её теле.

Тело пропавшей школьницы обнаружили 19 августа с признаками насильственной смерти.