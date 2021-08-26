СК опубликовал видео следственных действий по делу об убийстве девочки в Тюмени

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Следственный комитет опубликовал видео хода следственных действий по уголовному делу об убийстве восьмилетней Насти Муравьёвой в Тюмени.
СК опубликовал видео следственных действий по делу об убийстве девочки в Тюмени
  • © Евгений Одиноков

Ранее задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени Виталий Бережной признался в совершении преступления.

Ему планируется предъявить обвинение в убийстве малолетнего, сопряжённом с изнасилованием.

По данным следствия, 30 июня Бережной совершил изнасилование и убийство малолетней Насти Муравьёвой, после чего спрятал её тело.

25 августа эксперты нашли совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве девочки в Тюмени с образцами, которые обнаружили на её теле.

Тело пропавшей школьницы обнаружили 19 августа с признаками насильственной смерти.

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