Сомнолог Мельников рассказал о способах восстановления режима сна у детей после каникул
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Чтобы помочь ребёнку настроиться на новый режим, специалист посоветовал укладывать его каждый вечер в одно и то же время (желательно до 21:00), читать книги или рассказывать спокойные истории, исключить гаджеты и просмотр телевизора накануне.
«Когда учеба начнётся, то вам, конечно, придётся поднимать ребёнка вовремя. Но в таком случае к вечеру накопится необходимое давление сна, и ребёнок сам будет засыпать пораньше, чем это было на каникулах, так график сна вернётся к тому, который был во время учёбы», — добавил Мельников в беседе с kp.ru.
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