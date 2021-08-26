Сомнолог Мельников рассказал о способах восстановления режима сна у детей после каникул

Специалист по вопросам сна, врач-сомнолог, заведующий отделением сомнологии Федерального центра оториноларингологии ФМБА Александр Мельников рассказал, как восстановить режим сна у детей после летних каникул.

Чтобы помочь ребёнку настроиться на новый режим, специалист посоветовал укладывать его каждый вечер в одно и то же время (желательно до 21:00), читать книги или рассказывать спокойные истории, исключить гаджеты и просмотр телевизора накануне.

«Когда учеба начнётся, то вам, конечно, придётся поднимать ребёнка вовремя. Но в таком случае к вечеру накопится необходимое давление сна, и ребёнок сам будет засыпать пораньше, чем это было на каникулах, так график сна вернётся к тому, который был во время учёбы», — добавил Мельников в беседе с kp.ru.

Как ранее сообщалоФАН, психолог Александр Асмолов рассказал, почему подростки не хотят рассказывать о своих переживаниях родителям.