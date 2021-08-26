Диетолог Соломатина назвала эффективные способы снизить аппетит

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как питаться, чтобы уменьшить аппетит и не допустить скачков инсулина.
Диетолог Соломатина назвала эффективные способы снизить аппетит
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«Первое, на что обратила внимание специалист в беседе с «Вечерней Москвой», — это частое и дробное питание. 

«Второе — нужно питаться продуктами с низким гликемическим индексом — это в основном те, в составе которых мало сахара и много клетчатки (овощи)», — сказала Соломатина.

Ещё два эффективных способа снизить аппетит — употреблять салаты и супы, а также соблюдать водный режим, поскольку центры насыщения и жажды находятся рядом, и зачастую человек путает жажду с чувством голода.

При этом отказаться стоит от употребления простых углеводов — сахара, варенья, белого риса, белого хлеба, булок и пирожных, так как эти продукты быстро повышают уровень глюкозы, заключила врач.

Как ранее сообщала газета «Взгляд», опрос показал отношение россиян к бодипозитиву.

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