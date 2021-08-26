Нутрициолог Савельева рассказала о норме употребления сезонных фруктов

Спортивный нутрициолог Дарья Савельева рассказала о норме употребления сезонных фруктов.

Своим мнением она поделилась в беседе с радио Sputnik.

«У людей такой нарратив в голове, а ещё есть традиция и ментальность, которые говорят, что фрукты — это еда сезонная, пока сезон, надо их есть изо всех сил», — сказала специалист, отметив, что употреблять фрукты полезно в любое время года, но в меру.

Так, не рекомендуется есть больше двух яблок в день из-за высокого содержания в них сахара.

«Фрукты и ягоды нужно есть в терапевтических дозах, то есть максимум по 200 г в день... Всё равно они будут доступны и потом», — заключила специалист.

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