Нутрициолог Савельева рассказала о норме употребления сезонных фруктов

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Спортивный нутрициолог Дарья Савельева рассказала о норме употребления сезонных фруктов.
Нутрициолог Савельева рассказала о норме употребления сезонных фруктов
  • Pixabay

Своим мнением она поделилась в беседе с радио Sputnik.

«У людей такой нарратив в голове, а ещё есть традиция и ментальность, которые говорят, что фрукты — это еда сезонная, пока сезон, надо их есть изо всех сил», — сказала специалист, отметив, что употреблять фрукты полезно в любое время года, но в меру.

Так, не рекомендуется есть больше двух яблок в день из-за высокого содержания в них сахара.

«Фрукты и ягоды нужно есть в терапевтических дозах, то есть максимум по 200 г в день... Всё равно они будут доступны и потом», — заключила специалист.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.

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