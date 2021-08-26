Источник: подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени был в состоянии опьянения

Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени в момент преступления был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.

Отмечается, что мужчина был сильно пьян и на утро не понимал, сколько времени прошло с момента преступления.

Ранее появилась информация, что следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей девочки. В доме мужчины проводят следственные действия.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, эксперты нашли совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве девочки в Тюмени с образцами, которые обнаружили на её теле.

Школьница пропала 30 июня, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа.