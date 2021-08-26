Эксперты Минздрава прибыли в Магаданскую область для борьбы с COVID-19

В пресс-службе Минздрава России сообщили, что специалисты ведомства и ведущих федеральных центров прибыли в Магаданскую область для помощи в борьбе с коронавирусом.

globallookpress.com

«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко в Магаданскую область прибыла группа экспертов, включающая специалистов Минздрава России и ведущих федеральных центров», — приводит ТАСС сообщение. Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко назвал Магаданскую область регионом, в котором складывается тревожная ситуация по коронавирусу. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет к COVID-19.