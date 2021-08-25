Кравцов высказался об антитеррористической защищённости школ

Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире канала «Россия 24» высказался об антитеррористической защищённости школ.

«На сегодняшний день проведены проверки всех общеобразовательных учреждений, и с точки зрения противопожарной безопасности, с точки зрения антитеррористической защищённости хочу сказать, что никаких нареканий у соответствующих органов федеральной власти, и у МЧС, у Роспотребнадзора... на сегодняшний день с их стороны вопросов нет», — заявил министр.

Ранее глава Минпросвещения на заседании президиума Государственного совета по вопросам общего образования рассказал о планах по ликвидации третьей смены в школах.

Также Кравцов заявил о готовности всех школ в России к 1 сентября.