Кравцов высказался об антитеррористической защищённости школ

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Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире канала «Россия 24» высказался об антитеррористической защищённости школ.
Кравцов высказался об антитеррористической защищённости школ
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«На сегодняшний день проведены проверки всех общеобразовательных учреждений, и с точки зрения противопожарной безопасности, с точки зрения антитеррористической защищённости хочу сказать, что никаких нареканий у соответствующих органов федеральной власти, и у МЧС, у Роспотребнадзора... на сегодняшний день с их стороны вопросов нет», — заявил министр.

Ранее глава Минпросвещения на заседании президиума Государственного совета по вопросам общего образования рассказал о планах по ликвидации третьей смены в школах.

Также Кравцов заявил о готовности всех школ в России к 1 сентября.

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