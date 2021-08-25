Кравцов высказался об антитеррористической защищённости школ
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- РИА Новости
«На сегодняшний день проведены проверки всех общеобразовательных учреждений, и с точки зрения противопожарной безопасности, с точки зрения антитеррористической защищённости хочу сказать, что никаких нареканий у соответствующих органов федеральной власти, и у МЧС, у Роспотребнадзора... на сегодняшний день с их стороны вопросов нет», — заявил министр.
Ранее глава Минпросвещения на заседании президиума Государственного совета по вопросам общего образования рассказал о планах по ликвидации третьей смены в школах.
Также Кравцов заявил о готовности всех школ в России к 1 сентября.