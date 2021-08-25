Кравцов рассказал о планах по ликвидации третьей смены в школах

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании президиума Государственного совета по вопросам общего образования рассказал о планах по ликвидации третьей смены в школах.

Он отметил, что «за последние пять лет с момента проведения предыдущего Государственного совета по вопросам общего образования построено 1623 школы на 690 тыс. мест».

«К этому учебному году свои двери откроют 130 новых школ, а к 2025-му, в соответствии с вашим поручением, будет построено ещё 1300 школ. Это позволит нам полностью ликвидировать третью смену и не допустить роста второй», — цитирует ТАСС министра.

Также Кравцов заявил о готовности всех школ в России к 1 сентября.