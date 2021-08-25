Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о готовности всех школ в России к 1 сентября.

«Новый учебный год начинается уже через неделю. Готовимся к празднованию в школах Дня знаний, который пройдёт в очном формате. Приоритет здесь — это вопросы безопасности: противопожарной, санитарно-эпидемиологической и, конечно же, антитеррористической», — приводятся слова Кравцова в Telegram-канале «Большая перемена РФ».

Ранее глава Минпросвещения заявил, что планов по введению дистанционного обучения в России нет.