Кандидат медицинских наук Добрецова рассказала о последствиях ношения тяжёлого ранца

Кандидат медицинских наук, педиатр, член Союза педиатров России Ирина Добрецова рассказала о последствиях ношения тяжёлого ранца.

«Из-за слишком тяжёлого ранца у детей может возникнуть искривление позвоночника, одно плечо будет выше другого. Ребёнок начинает центр тяжести менять и напор стопы, это может приводить к плоскостопию. Полностью нарушается вся архитектоника костно-суставной системы ребёнка», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила эксперт, тяжёлый портфель может привести к болям в животе, проблемам с желудком.

По словам Добрецовой, в старшем возрасте могут возникнуть грыжи, остеохондрозы, остеопорозы.

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