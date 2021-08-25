Кандидат медицинских наук Добрецова рассказала о последствиях ношения тяжёлого ранца

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Кандидат медицинских наук, педиатр, член Союза педиатров России Ирина Добрецова рассказала о последствиях ношения тяжёлого ранца.
Кандидат медицинских наук Добрецова рассказала о последствиях ношения тяжёлого ранца
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Из-за слишком тяжёлого ранца у детей может возникнуть искривление позвоночника, одно плечо будет выше другого. Ребёнок начинает центр тяжести менять и напор стопы, это может приводить к плоскостопию. Полностью нарушается вся архитектоника костно-суставной системы ребёнка», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила эксперт, тяжёлый портфель может привести к болям в животе, проблемам с желудком.

По словам Добрецовой, в старшем возрасте могут возникнуть грыжи, остеохондрозы, остеопорозы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области торжественные линейки 1 сентября пройдут в очном формате, на улице.

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