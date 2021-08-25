Кандидат медицинских наук Добрецова рассказала о последствиях ношения тяжёлого ранца
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- РИА Новости
«Из-за слишком тяжёлого ранца у детей может возникнуть искривление позвоночника, одно плечо будет выше другого. Ребёнок начинает центр тяжести менять и напор стопы, это может приводить к плоскостопию. Полностью нарушается вся архитектоника костно-суставной системы ребёнка», — заявила она в беседе с URA.RU.
Как отметила эксперт, тяжёлый портфель может привести к болям в животе, проблемам с желудком.
По словам Добрецовой, в старшем возрасте могут возникнуть грыжи, остеохондрозы, остеопорозы.
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