В Ростовской области зарегистрировали 482 случая COVID-19 за сутки

В Ростовской области зарегистрировали 482 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общее число заболевших в регионе достигло 121,5 тыс. На лечении в ковидных госпиталях находятся 4156 пациентов.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 219 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт ИА SevastopolMedia. С начала пандемии в городе заболели 26 094 жителя.

Ранее сообщалось, что новый центр компьютерной томографии на базе Центральной районной больницы в Конакове Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.