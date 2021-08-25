В Ростовской области зарегистрировали 482 случая COVID-19 за сутки

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В Ростовской области зарегистрировали 482 случая коронавируса за сутки.
В Ростовской области зарегистрировали 482 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общее число заболевших в регионе достигло 121,5 тыс. На лечении в ковидных госпиталях находятся 4156 пациентов.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 219 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт ИА SevastopolMedia. С начала пандемии в городе заболели 26 094 жителя.

Ранее сообщалось, что новый центр компьютерной томографии на базе Центральной районной больницы в Конакове Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.

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