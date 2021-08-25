В Татарстане прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

Короткая ссылка
За сутки в Татарстане зарегистрировали 45 случаев коронавируса.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в республике составляет 25 168. Из медучреждений выписаны 22 107 человек, в том числе 53 за минувшие 24 часа.

В свою очередь, стало известно, что в Пермский край поступило 63 188 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Препарат используют для ревакцинации, передаёт URA.RU со ссылкой на местное правительство.

По данным регионального Минздрава, с начала массовой вакцинации в крае прививку сделали 506,6 тыс. жителей.

Ранее сообщалось, что новый центр компьютерной томографии на базе Центральной районной больницы в Конакове Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить