В Татарстане прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Татарстане зарегистрировали 45 случаев коронавируса.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в республике составляет 25 168. Из медучреждений выписаны 22 107 человек, в том числе 53 за минувшие 24 часа.

В свою очередь, стало известно, что в Пермский край поступило 63 188 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Препарат используют для ревакцинации, передаёт URA.RU со ссылкой на местное правительство.

По данным регионального Минздрава, с начала массовой вакцинации в крае прививку сделали 506,6 тыс. жителей.

Ранее сообщалось, что новый центр компьютерной томографии на базе Центральной районной больницы в Конакове Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.