В Удмуртии выявили 225 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 225 случаев коронавируса за сутки.
В Удмуртии выявили 225 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Больше всего заболевших — в Ижевске (129 человек), а также в Игринском районе и Можге. Выздоровели за минувшие 24 часа 225 жителей.

Вакцинацию прошли 329 054 человека, из них оба компонента вакцины получили 281 005. Прививку однокомпонентной вакциной сделали 16 159 граждан.

Также стало известно, что в Приморском крае зарегистрировали 240 случаев COVID-19 за сутки. Из больниц выписаны 278 жителей, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 60 870, вылечившихся — 54 223.

Ранее сообщалось, что новый центр компьютерной томографии на базе Центральной районной больницы в Конакове Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.

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