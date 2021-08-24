Больница во Владикавказе временно прекратит приём пациентов с коронавирусом

Республиканская клиническая больница скорой помощи (КБСП) во Владикавказе, где ранее из-за ЧП погибли пациенты, временно прекратит приём больных с коронавирусом в связи с несоответствием требованиям кислородных систем.

Об этом заявил врио главы республики Сергей Меняйло в ходе заседания оперативного штаба.

«Мы вынуждены будем на месяц, а то и больше КБСП закрывать как ковидный центр. Потому что то, что там сделано с точки зрения кислородных систем, не подлежит никакой критике или объяснению», — приводит его слова ТАСС.

Также отмечается, что в Северной Осетии начала принимать пациентов республиканская клиническая больница, на базе которой развёрнуто 460 инфекционных коек и 42 реанимационные.

9 августа в результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе. Позднее число скончавшихся возросло до 11.

СК сообщил о задержании главного врача медучреждения. Суд отправил главврача под домашний арест.