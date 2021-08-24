Больница во Владикавказе временно прекратит приём пациентов с коронавирусом

Короткая ссылка
Республиканская клиническая больница скорой помощи (КБСП) во Владикавказе, где ранее из-за ЧП погибли пациенты, временно прекратит приём больных с коронавирусом в связи с несоответствием требованиям кислородных систем.
Больница во Владикавказе временно прекратит приём пациентов с коронавирусом
  • © Ольга Смольская
  • РИА Новости

Об этом заявил врио главы республики Сергей Меняйло в ходе заседания оперативного штаба.

«Мы вынуждены будем на месяц, а то и больше КБСП закрывать как ковидный центр. Потому что то, что там сделано с точки зрения кислородных систем, не подлежит никакой критике или объяснению», — приводит его слова ТАСС.

Также отмечается, что в Северной Осетии начала принимать пациентов республиканская клиническая больница, на базе которой развёрнуто 460 инфекционных коек и 42 реанимационные.

9 августа в результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе. Позднее число скончавшихся возросло до 11.

СК сообщил о задержании главного врача медучреждения. Суд отправил главврача под домашний арест.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить