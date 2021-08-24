Больница во Владикавказе временно прекратит приём пациентов с коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом заявил врио главы республики Сергей Меняйло в ходе заседания оперативного штаба.
«Мы вынуждены будем на месяц, а то и больше КБСП закрывать как ковидный центр. Потому что то, что там сделано с точки зрения кислородных систем, не подлежит никакой критике или объяснению», — приводит его слова ТАСС.
Также отмечается, что в Северной Осетии начала принимать пациентов республиканская клиническая больница, на базе которой развёрнуто 460 инфекционных коек и 42 реанимационные.
9 августа в результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе. Позднее число скончавшихся возросло до 11.
СК сообщил о задержании главного врача медучреждения. Суд отправил главврача под домашний арест.