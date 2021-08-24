Власти Тюменской области продлили ковид-ограничения до 1 сентября

Действующие в Тюменской области коронавирусные ограничения губернатор региона Александр Моор продлил до 1 сентября.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областной оперштаб.

«В рамках режима повышенной готовности запрещено оказание услуг общественного питания и работа предприятий по проведению зрелищно-развлекательных мероприятий в период с 24:00 до 06:00», — говорится в заявлении оперштаба.

При этом отмечается, что ограничения по COVID-19 не распространяются на работу общепита на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и в аэропортах, а также на заведения, работающие навынос.

На прошлой неделе в регионе продлили введённый из-за пандемии запрет на посещение центров занятости.