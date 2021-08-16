В Тюменской области продлили введённый из-за пандемии запрет на посещение центров занятости

Жителям Тюменской области до конца 2021 года запрещено лично посещать центры занятости населения в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

Об этом сообщает URA.RU.

«Внести изменения в распоряжение правительства Тюменской области о временном порядке работы центров занятости населения Тюменской области, разработанном в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Слова «31 июля 2021 года» заменить на «31 декабря 2021 года», — говорится в распоряжении, размещённом на официальном портале правовой информации.

Как уточняется, до конца года центры занятости будут работать в дистанционном режиме.

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