В Тюменской области продлили введённый из-за пандемии запрет на посещение центров занятости
- Reuters
Об этом сообщает URA.RU.
«Внести изменения в распоряжение правительства Тюменской области о временном порядке работы центров занятости населения Тюменской области, разработанном в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Слова «31 июля 2021 года» заменить на «31 декабря 2021 года», — говорится в распоряжении, размещённом на официальном портале правовой информации.
Как уточняется, до конца года центры занятости будут работать в дистанционном режиме.
Ранее сайт «Янтарный край» сообщал, что в июле в Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за пандемии COVID-19.