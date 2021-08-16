В Тюменской области продлили введённый из-за пандемии запрет на посещение центров занятости

Короткая ссылка
Жителям Тюменской области до конца 2021 года запрещено лично посещать центры занятости населения в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.
В Тюменской области продлили введённый из-за пандемии запрет на посещение центров занятости
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU.

«Внести изменения в распоряжение правительства Тюменской области о временном порядке работы центров занятости населения Тюменской области, разработанном в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Слова «31 июля 2021 года» заменить на «31 декабря 2021 года», — говорится в распоряжении, размещённом на официальном портале правовой информации.

Как уточняется, до конца года центры занятости будут работать в дистанционном режиме.

Ранее сайт «Янтарный край» сообщал, что в июле в Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за пандемии COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить