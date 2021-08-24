Аллерголог Коротеева перечислила характерные симптомы поллиноза

Врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Екатерина Коротеева рассказала, как отличить поллиноз, или сезонную астму (аллергию), от насморка или простуды.

Так, в беседе с Nation News она отметила, что иногда пациент не может сам определить, что у него поллиноз.

«Если недомогание длится более 7—14 дней, симптомы усиливаются в утренние часы и на улице, на природе, облегчаются в помещении и то исчезают, то появляются снова, это повод заподозрить поллиноз. И если назначенное противоаллергическое лечение на третий-пятый день значительно улучшает состояние пациента, диагноз аллергии на пыльцу растений не вызывает сомнений», — рассказала иммунолог.

Коротеева добавила, что многие пациенты недооценивают значимость поллиноза как заболевания и не обращаются к аллергологу.

У пациентов без лечения всё чаще отмечаются острые аллергические состояния: отёк Квинке, острая распространённая крапивница, приступы удушья, предупредила специалист.

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Inforeactor рассказал, что делать в случае возникновения аллергии на укусы комаров, мошек, пчёл.