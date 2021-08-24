Родители смогут в онлайн-формате записать детей на различные секции в Подмосковье

Родители или законные представители детей смогут записать их в различные кружки и секции в Подмосковье в онлайн-формате.

Об этом в комментарии телеканалу «360» рассказала зампредседателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Наша ключевая задача — обеспечить максимальное удобство и безопасность детей и родителей», — сказала она.

Оставить заявку можно на сайте new.dop.mosreg.ru или через областной портал госуслуг. Она будет рассматриваться до вступительных испытаний или до момента подписания договора.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу ранее заявил, что власти Москвы не планируют «каких-то таких жёстких ограничений» к 1 сентября.