Собянин высказался о начале нового учебного года в школах

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу заявил, что власти Москвы не планируют «каких-то таких жёстких ограничений» к 1 сентября.

«Каких-то таких жёстких ограничений мы к 1 сентября не планируем», — заявил Собянин.

Он напомнил, что «есть, конечно, требования, связанные с разделением потоков детей, чтобы они меньше пересекались друг с другом, термометрия, контроль в классах и так далее».

Мэр подчеркнул, что «ничто не заменит очного общения учащихся и учителей».

«Мы сделаем всё возможное, чтобы именно так продолжался весь учебный год. Хотя у нас, конечно, есть в запасе и технологии для дистанционного обучения детей. И в случае необходимости мы обеспечим качественное образование. Но будем надеяться, что это не потребуется», — добавил Собянин.

Согласно данным на 24 августа, в России в течение суток зарегистрировали 18 833 случая коронавируса. Всего за время пандемии в стране было выявлено 6 785 374 случая инфицирования.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.