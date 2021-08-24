Собянин высказался о начале нового учебного года в школах
- РИА Новости
«Каких-то таких жёстких ограничений мы к 1 сентября не планируем», — заявил Собянин.
Он напомнил, что «есть, конечно, требования, связанные с разделением потоков детей, чтобы они меньше пересекались друг с другом, термометрия, контроль в классах и так далее».
Мэр подчеркнул, что «ничто не заменит очного общения учащихся и учителей».
«Мы сделаем всё возможное, чтобы именно так продолжался весь учебный год. Хотя у нас, конечно, есть в запасе и технологии для дистанционного обучения детей. И в случае необходимости мы обеспечим качественное образование. Но будем надеяться, что это не потребуется», — добавил Собянин.
Согласно данным на 24 августа, в России в течение суток зарегистрировали 18 833 случая коронавируса. Всего за время пандемии в стране было выявлено 6 785 374 случая инфицирования.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.