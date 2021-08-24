Медики назвали сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться только через год.

Об этом в комментарии URA.RU заявили инфекционист, вакцинолог, главврач медицинского центра «Лидер Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков и иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Полного контроля над вирусом... мы в ближайший год точно не получим... Нам пока лишь удаётся немного сдержать рост заболеваемости и снизить количество тяжёлых случаев заболевания», — утверждает инфекционист Евгений Тимаков.

Крючков предположил, что достичь коллективного иммунитета в России удастся к середине весны или летом 2022 года. По мнению эксперта, при прогнозировании следует ориентироваться на формирование коллективного иммунитета при 85% населения, к которым относятся как привитые граждане, так и переболевшие.

«При оптимистичном сценарии, я думаю, мы его (коллективный иммунитет. — RT) получим к концу марта — апрелю либо к лету», — сказал он.

Минздрав России ранее обновил временные методические рекомендации по проведению вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в беседе с НСН призвала сделать прививку от COVID-19 в преддверии осеннего сезона из-за обострения сезонных заболеваний.