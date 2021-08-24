Жители столицы смогут заранее заполнить анкеты для обследований в павильонах «Здоровая Москва»
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Как пишет «Вечерняя Москва», осуществить это можно с помощью электронной медицинской карты.
«Мы расширили функционал электронной медкарты. Это значительно ускорит процесс прохождения обследования», — объяснила Ракова.
Уточняется, что раньше жителям столицы приходилось заполнять документ на месте — у информационной стойки павильона.
Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.