Жители столицы смогут заранее заполнить анкеты для обследований в павильонах «Здоровая Москва»

У москвичей появилась возможность заранее заполнить анкеты для прохождения диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва». Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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