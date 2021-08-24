Жители столицы смогут заранее заполнить анкеты для обследований в павильонах «Здоровая Москва»

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У москвичей появилась возможность заранее заполнить анкеты для прохождения диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва». Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Жители столицы смогут заранее заполнить анкеты для обследований в павильонах «Здоровая Москва»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как пишет «Вечерняя Москва», осуществить это можно с помощью электронной медицинской карты.

«Мы расширили функционал электронной медкарты. Это значительно ускорит процесс прохождения обследования», — объяснила Ракова.

Уточняется, что раньше жителям столицы приходилось заполнять документ на месте — у информационной стойки павильона.

Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.

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