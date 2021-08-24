Терапевт Водовозов рассказал, что делать в случае контакта с заболевшим COVID-19

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал, что делать после контакта с человеком, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию.

Об этом он сообщил в беседе с радио Sputnik.

«В случае контакта с заболевшим никаких особых мер принимать не нужно, то есть не надо бежать делать ПЦР. Если человек, с которым вы контактировали, заболел официально и зарегистрирован в Роспотребнадзоре, соответственно, с ним тоже могут связаться», — сказал Водовозов.

В то же время специалист посоветовал наблюдать за своим самочувствием, а в случае появления характерных симптомов COVID-19 — обратиться к врачу.

В заключение Водовозов напомнил, что в рассматриваемом вопросе важно в том числе соблюдать дистанцию: чем она больше между вами и заболевшим, тем ниже вероятность передачи инфекции.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.