Врач Брагин перечислил преимущества электронных медкарт

Главный врач детской поликлиники №122 Александр Брагин поделился впечатлениями от эксперимента по введению электронных медицинских карт, которые постепенно заменяют бумажные.

В беседе с «Российской газетой» он признался, что, как при любом новшестве, у медиков были опасения по этому вопросу. Однако новый сервис оказался удобным.

«И совсем другое дело — электронная карта. Родители имеют к ней полный доступ. Могут посмотреть все анализы, заключения специалистов, назначения, а затем дома в спокойной обстановке обсудить, как идёт лечение ребёнка, что бы они хотели ещё сделать. Если надо, получить второе мнение у врача-эксперта и при этом ни у кого не просить никаких выписок», — сказал Брагин.

Ещё одно достоинство электронной карты, по мнению специалиста, заключается в том, что она является единым интегральным электронным документом.

Это позволяет следить за здоровьем детей врачам не только поликлиники, к которой они прикреплены, но и другим специалистам — например, школьному доктору из медкабинета образовательного учреждения.

В будущем карта может быть доступна и врачам частных клиник.

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