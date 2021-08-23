Диетолог Дианова дала рекомендации по употреблению арбуза

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова дала рекомендации по употреблению арбуза.
Диетолог Дианова дала рекомендации по употреблению арбуза
  • РИА Новости

«Например, полкило арбуза (начищенной мякоти) — это большая порция, разово следует есть около 200 г. Можно есть арбуз несколько раз в день, вопрос в том, чтобы не объедаться одномоментно», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, если перебарщивать с фруктами, то может возникнуть инсулинорезистентность, способная привести к ожирению.

Как считает Дианова, достаточно съедать в день один-два фрукта, то есть около 200 г.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Наталья Круглова в беседе с Nation News напомнила о вреде сладкой газировки.

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