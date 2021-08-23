В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Волгоградской области зарегистрировали 348 случаев коронавируса.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 78 897. Выздоровели 70 029 человек.

Также стало известно, что в Удмуртию поступила очередная партия вакцин — 73 124 дозы. Часть из них предназначена для ревакцинации, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В настоящее время в республике открыто 128 стационарных и мобильных прививочных пунктов.

Ранее врач-инфекционист, вакцинолог кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал о возможных причинах отсутствия антител у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно.