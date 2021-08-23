В Нижегородской области подтвердили 454 случая COVID-19 за сутки

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В Нижегородской области подтвердили 454 случая коронавируса за сутки. Из медучреждений при этом выписали 534 человек.
В Нижегородской области подтвердили 454 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего за время пандемии в регионе заболели 152 743 жителя, выздоровели — 139 115.

В регион поступило 1 179 534 доз вакцин. Прививку сделали 896 574 человека, оба компонента вакцины получили 783 538.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 349 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечились 283 пациента, передаёт RIA56.

Общее число заболевших достигло 64 382, выздоровевших — 52 885.

Ранее доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов рассказал о возможных последствиях COVID-19.

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