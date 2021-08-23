В Нижегородской области подтвердили 454 случая COVID-19 за сутки

В Нижегородской области подтвердили 454 случая коронавируса за сутки. Из медучреждений при этом выписали 534 человек.

РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Всего за время пандемии в регионе заболели 152 743 жителя, выздоровели — 139 115. В регион поступило 1 179 534 доз вакцин. Прививку сделали 896 574 человека, оба компонента вакцины получили 783 538. Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 349 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечились 283 пациента, передаёт RIA56. Общее число заболевших достигло 64 382, выздоровевших — 52 885. Ранее доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов рассказал о возможных последствиях COVID-19.