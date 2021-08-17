Доктор медицинских наук Ершов рассказал о возможных последствиях COVID-19

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Доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов рассказал о возможных последствиях COVID-19.
Доктор медицинских наук Ершов рассказал о возможных последствиях COVID-19
  • © Зыков Кирилл
  • АГН «Москва»

В беседе с Life.ru он заявил, что одно из наиболее распространённых последствий — повышенное артериальное давление, причём особенно трудно может быть тем, кто страдает гипертонией давно.

«Перестают быть эффективными ранее используемые схемы антигипертензивной терапии, из-за этого их нужно срочно и адекватно корректировать», — сказал Ершов.

По его словам, также могут возникнуть или обостриться проблемы с щитовидной железой, надпочечниками. Это определяется с помощью анализов. Исследование крови также позволит выявить железодефицитную анемию.

Ершов призвал обратить внимание на такие показатели, как железо, цинк, витамин D.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.

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