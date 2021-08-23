В Севастополе зарегистрировали 223 случая COVID-19 за сутки

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В Севастополе зарегистрировали 223 случая коронавируса за сутки. Из медучреждений при этом выписаны 250 жителей.
В Севастополе зарегистрировали 223 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе за время пандемии достигло 25 651.

Тем временем в Томской области выявили 109 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт vtomske.ru со ссылкой на федеральный оперштаб. Всего в регионе заболели 39 939 человек.

Выздоровели за всё время 34 443 жителя, в том числе 38 — за последние сутки.

Ранее доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов рассказал о возможных последствиях COVID-19.

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