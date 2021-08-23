В Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли более 961 тысячи человек

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В Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 961 123 человека.
В Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли более 961 тысячи человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Как отмечается, второй компонент вакцины получили 800 427 жителей республики.

А в Оренбургской области к настоящему времени прививку сделали 560 030 человек, передаёт RIA56

В целом, в регионе работают 76 пунктов вакцинации и 38 мобильных прививочных бригад.

Ранее практикующий врач доктор медицинских наук Антон Ершов рассказал о возможных последствиях COVID-19.

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