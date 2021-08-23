В Краснодарском крае подтвердили 255 случаев COVID-19 за сутки

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В Краснодарском крае подтвердили 255 случаев коронавируса за сутки.
В Краснодарском крае подтвердили 255 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших в Крымском и Курганинском районах (по 27 жителей), а также в Краснодаре (24 жителя).

Общее число случаев COVID-19 за время пандемии в регионе достигло 64 964. Выздоровели 48 743 человека, в том числе 68 за минувшие 24 часа.

На лечении в стационарах находятся 3479 пациентов, на дому — 7774.

Также стало известно, что в Татарстане зарегистрировали 49 случаев коронавируса за сутки. Всего в республике заболели 25 077 жителей, передаёт «Реальное время» со ссылкой на федеральный штаб. Выздоровели за последние 24 часа 14 человек, с начала пандемии — 22 014.

Ранее доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов рассказал о возможных последствиях COVID-19.

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