В Пермском крае прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
- AFP
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
За минувшую неделю первый этап вакцинации прошли 38,5 тыс. человек, оба компонента вакцины получили 39,1 тыс.
Также стало известно, что в Ульяновскую область привезли новую партию вакцины от COVID-19. Поступило 6,6 тыс. доз «Спутника V», передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
В ближайшее время препарат распределят по прививочным пунктам.
Ранее практикующий врач доктор медицинских наук Антон Ершов рассказал о возможных последствиях COVID-19.