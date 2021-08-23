В Пермском крае прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

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Прививку от коронавируса в Пермском крае сделали более 637,4 тыс. человек, из них 495,3 тыс. завершили курс вакцинации.
В Пермском крае прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
  • AFP

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

За минувшую неделю первый этап вакцинации прошли 38,5 тыс. человек, оба компонента вакцины получили 39,1 тыс.

Также стало известно, что в Ульяновскую область привезли новую партию вакцины от COVID-19. Поступило 6,6 тыс. доз «Спутника V», передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

В ближайшее время препарат распределят по прививочным пунктам.

Ранее практикующий врач доктор медицинских наук Антон Ершов рассказал о возможных последствиях COVID-19.

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