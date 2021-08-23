В Тверской области зарегистрировали 213 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Тверской области зарегистрировали 213 случаев коронавируса за последние сутки. Из медучреждений выписаны 176 человек.
В Тверской области зарегистрировали 213 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в области за время пандемии достигло 59 042, выздоровевших — 50 799.

Также стало известно, что в Свердловской области выявили 526 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечился при этом 441 житель, передаёт URA.RU со ссылкой на штаб.

Ранее доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов рассказал о возможных последствиях COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить