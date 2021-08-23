В Тверской области зарегистрировали 213 случаев коронавируса за сутки

В Тверской области зарегистрировали 213 случаев коронавируса за последние сутки. Из медучреждений выписаны 176 человек.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в области за время пандемии достигло 59 042, выздоровевших — 50 799.

Также стало известно, что в Свердловской области выявили 526 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечился при этом 441 житель, передаёт URA.RU со ссылкой на штаб.

Ранее доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов рассказал о возможных последствиях COVID-19.