В Тамбовской области зарегистрировали 93 случая COVID-19 за сутки

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В Тамбовской области зарегистрировали 93 случая коронавируса за сутки.
В Тамбовской области зарегистрировали 93 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Отмечается, что общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 39 821. Выздоровели при этом 37 732 жителя.

Госпитализированы 684 пациента, находятся на карантине дома — 1702.

Первый этап вакцинации против COVID-19 прошёл 316 751 человек, полностью вакцинированы 260 115 жителей.

В Новгородской области выявили 122 случая коронавируса за последние 24 часа, передаёт mk.ru со ссылкой на региональный штаб. Выздоровели при этом 114 жителей.

Прививку сделали 148 тыс. человек, оба компонента вакцины получили более 122 тыс. жителей региона.

Ранее доктор медицинских наук практикующий врач Антон Ершов рассказал о возможных последствиях COVID-19.

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