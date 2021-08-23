В Удмуртии подтвердили 223 случая COVID-19 за сутки

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В Удмуртии подтвердили 223 случая коронавируса за сутки, выздоровели при этом 120 человек.
В Удмуртии подтвердили 223 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Больше всего заболевших — в Ижевске (134 жителя). Далее следуют Завьяловский и Якшур-Бодьинский районы.

Вакцинацию прошёл 326 791 человек, завершили иммунизацию 274 872. Однокомпонентный препарат получили 14 244 жителя.

В Новосибирской области диагностировали 175 случаев COVID-19 за последние 24 часа, выздоровели при этом 43 пациента, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 57 092, вылечились 47 006 человек.

Ранее доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов рассказал о возможных последствиях COVID-19.

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