В Ставропольском крае выявили 350 случаев COVID-19 за сутки

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В Ставропольском крае выявили 350 случаев коронавируса за сутки.
В Ставропольском крае выявили 350 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

Как отмечается, в лабораториях края провели в общей сложности 2,35 млн исследований на COVID-19. Выявлены 72 372 заболевших, выздоровели 60 866 жителей.

«Пандемия продолжается, и защищать себя от угроз, которые она несёт, очень важно. Уберечься от вируса помогут вакцинация и меры профилактики», — цитирует Владимирова pobeda26.ru.

Ранее доктор медицинских наук практикующий врач Антон Ершов рассказал о возможных последствиях COVID-19.

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