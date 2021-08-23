В Ставропольском крае выявили 350 случаев COVID-19 за сутки

В Ставропольском крае выявили 350 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

Как отмечается, в лабораториях края провели в общей сложности 2,35 млн исследований на COVID-19. Выявлены 72 372 заболевших, выздоровели 60 866 жителей.

«Пандемия продолжается, и защищать себя от угроз, которые она несёт, очень важно. Уберечься от вируса помогут вакцинация и меры профилактики», — цитирует Владимирова pobeda26.ru.

Ранее доктор медицинских наук практикующий врач Антон Ершов рассказал о возможных последствиях COVID-19.