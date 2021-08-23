Аксёнов заявил об отсутствии логики в проведении саммита «Крымская платформа»

Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что проведение на Украине саммита «Крымская платформа» лишено логики и здравого смысла.

«Логики никакой и здравого смысла в этой «Крымской платформе» нет», — приводит ТАСС слова Аксёнова.

По его словам, у Киева отсутствуют возможности вернуть Крымский полуостров под свой контроль.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают чрезвычайно недружественным по отношению к России организованный на Украине саммит «Крымская платформа».

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.