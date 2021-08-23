Аксёнов заявил об отсутствии логики в проведении саммита «Крымская платформа»
- РИА Новости
«Логики никакой и здравого смысла в этой «Крымской платформе» нет», — приводит ТАСС слова Аксёнова.
По его словам, у Киева отсутствуют возможности вернуть Крымский полуостров под свой контроль.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают чрезвычайно недружественным по отношению к России организованный на Украине саммит «Крымская платформа».
Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.