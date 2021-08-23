РБК: в России дефицит мигрантов привёл к повышению зарплат разнорабочих

В России сохраняется возникший с началом пандемии коронавируса дефицит на работников-мигрантов, что привело к росту средней зарплаты низкоквалифицированных работников. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервиса по поиску работы HeadHunter.

Из данных следует, что конкуренция на одно место в сферах, в которых активно нанимают мигрантов, снизилась до одного-двух человек на место с двух—пяти год назад.

По словам управляющего директора «Авито Работа» Артема Кумпеля, в России наблюдается дефицит неквалифицированных работников во многих сферах. Максимальный ущерб получили области ЖКХ, строительства и сельского хозяйства.

Отмечается, что компании из ретейла, общепита, сферы бытовых услуг, такси и доставки также заявили о нехватке линейного персонала.

Первый замминистра строительства Александр Ломакин ранее оценивал дефицит работников в сфере строительства в 3 млн человек.

В июле эксперты высказались о предложенном главой «Мираторга» способе повысить зарплаты в России путём ограничения квот на ввоз трудовых мигрантов.