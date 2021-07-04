Эксперты высказались о предложенном главой «Мираторга» способе повысить зарплаты в России

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Анастасия Белоусова
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович и кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировали заявление президента «Мираторга» Виктора Линника о том, что повышения зарплат россиян можно добиться путём ограничения квот на ввоз трудовых мигрантов.
Эксперты высказались о предложенном главой «Мираторга» способе повысить зарплаты в России
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Просто нужно найти консенсус между приходом на наш рынок мигрантов и нашими трудовыми ресурсами. Конечно, это плохо, если мигранты занимают места, предназначенные для российских граждан, но труд мигрантов во всех странах применяется», — заявил Остапкович.

Экономист добавил, что мигранты создают часть валового внутреннего продукта страны.

«Дело не в мигрантах, а дело в том, чтобы расширять рабочие места, вводить новые рабочие места, тогда их хватит всем: и отечественным работникам, и мигрантам. Ни одна страна не обходится без мигрантов. Я имею в виду экономически развитые страны — там мигрантов гораздо больше, чем у нас. И они приносят по 7%, а то и по 10% ВВП страны, где они работают. Поэтому ликвидировать труд мигрантов нельзя. Нужно найти золотую середину», — подчеркнул он.

В свою очередь, Беляев заявил, что логика в этом предложении есть.

«Логика прямая. Только всё зависит от того, в какой степени будут ограничиваться квоты, как они будут ограничиваться, для каких отраслей. Плюс, конечно, воздействие на наших предпринимателей со стороны профсоюзов и других таких регулирующих органов, которые имеют отношение к рынку труда», — пояснил он.

Ранее президент «Мираторга» Виктор Линник заявил, что повышения зарплат россиян можно добиться путём ограничения квот на ввоз трудовых мигрантов.

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