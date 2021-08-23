В Госдуме назвали избыточной идею составить перечень специальных смартфонов для школьников
- РИА Новости
«Я думаю, что это избыточная норма, которую предлагает мой коллега. На самом деле, прогресс ничем не остановишь, и, конечно, в попытках получить последнюю модель смартфона многие, особенно молодые люди пытаются перещеголять друг друга, а родители в этом потакают, что не очень хорошо», — считает депутат.
По её словам, при необходимости цифровых инструментов обучения ими нужно обеспечивать за счёт государства.
«Если этого не будет, то любые попытки забрать, отобрать, запретить будут бессмысленны и вызовут глухое недовольство и непонимание со стороны родителей. Потому что с одной стороны, давит ребёнок, чтобы купить самый последний смартфон, с другой стороны, необходимо для школы купить дополнительный. Я думаю, что это объективно не найдёт подтверждения в российской действительности», — заключила Бессараб.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил составить перечень одобренных Министерством просвещения доступных моделей мобильных устройств для школьников.
По его словам, такая мера «положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами».
Подробнее — в материале RT.