В Госдуме назвали избыточной идею составить перечень специальных смартфонов для школьников

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Виталия Милонова составить перечень одобренных Министерством просвещения доступных моделей мобильных устройств для школьников.

«Я думаю, что это избыточная норма, которую предлагает мой коллега. На самом деле, прогресс ничем не остановишь, и, конечно, в попытках получить последнюю модель смартфона многие, особенно молодые люди пытаются перещеголять друг друга, а родители в этом потакают, что не очень хорошо», — считает депутат.

По её словам, при необходимости цифровых инструментов обучения ими нужно обеспечивать за счёт государства.

«Если этого не будет, то любые попытки забрать, отобрать, запретить будут бессмысленны и вызовут глухое недовольство и непонимание со стороны родителей. Потому что с одной стороны, давит ребёнок, чтобы купить самый последний смартфон, с другой стороны, необходимо для школы купить дополнительный. Я думаю, что это объективно не найдёт подтверждения в российской действительности», — заключила Бессараб.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил составить перечень одобренных Министерством просвещения доступных моделей мобильных устройств для школьников.

По его словам, такая мера «положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами».

Подробнее — в материале RT.