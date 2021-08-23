В Госдуме назвали избыточной идею составить перечень специальных смартфонов для школьников

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Виталия Милонова составить перечень одобренных Министерством просвещения доступных моделей мобильных устройств для школьников.
В Госдуме назвали избыточной идею составить перечень специальных смартфонов для школьников
  • РИА Новости

«Я думаю, что это избыточная норма, которую предлагает мой коллега. На самом деле, прогресс ничем не остановишь, и, конечно, в попытках получить последнюю модель смартфона многие, особенно молодые люди пытаются перещеголять друг друга, а родители в этом потакают, что не очень хорошо», — считает депутат.

По её словам, при необходимости цифровых инструментов обучения ими нужно обеспечивать за счёт государства.

«Если этого не будет, то любые попытки забрать, отобрать, запретить будут бессмысленны и вызовут глухое недовольство и непонимание со стороны родителей. Потому что с одной стороны, давит ребёнок, чтобы купить самый последний смартфон, с другой стороны, необходимо для школы купить дополнительный. Я думаю, что это объективно не найдёт подтверждения в российской действительности», — заключила Бессараб.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил составить перечень одобренных Министерством просвещения доступных моделей мобильных устройств для школьников.

По его словам, такая мера «положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами».

Подробнее — в материале RT.

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