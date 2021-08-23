Милонов предложил составить перечень специальных смартфонов для школьников

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил составить перечень одобренных Министерством просвещения доступных моделей мобильных устройств для школьников. Копия обращения на имя министра просвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

Как пояснил депутат, за последнее время в школьном образовательном процессе многое изменилось из-за пандемии коронавируса.

В частности, по его словам, выросло значение мобильных устройств, обеспечивающих связь между учениками и преподавателями.

При этом, как добавил парламентарий, часто дети, владеющие смартфонами последней модели, становятся в глазах одноклассников «своеобразной школьной аристократией», которая вызывает зависть у остальных. По его мнению, такое положение вещей создаёт «нездоровую обстановку в школах», ведь дети погружаются в «ненужное социальное соревнование».

В то же время запрещать использование цифровой техники в школах в условиях вероятного внедрения удалённого обучения нецелесообразно, объяснил Милонов.

«В данном случае прошу вас разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных Министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами. В данный перечень должны войти устройства, способные выполнять образовательные функции, обеспечивать связь между учениками и учителями, но при этом быть по карману любой семье», — говорится в обращении.

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