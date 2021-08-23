Милонов предложил составить перечень специальных смартфонов для школьников

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил составить перечень одобренных Министерством просвещения доступных моделей мобильных устройств для школьников. Копия обращения на имя министра просвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
Милонов предложил составить перечень специальных смартфонов для школьников
  • Pixabay

Как пояснил депутат, за последнее время в школьном образовательном процессе многое изменилось из-за пандемии коронавируса.

В частности, по его словам, выросло значение мобильных устройств, обеспечивающих связь между учениками и преподавателями.

При этом, как добавил парламентарий, часто дети, владеющие смартфонами последней модели, становятся в глазах одноклассников «своеобразной школьной аристократией», которая вызывает зависть у остальных. По его мнению, такое положение вещей создаёт «нездоровую обстановку в школах», ведь дети погружаются в «ненужное социальное соревнование».

В то же время запрещать использование цифровой техники в школах в условиях вероятного внедрения удалённого обучения нецелесообразно, объяснил Милонов.

«В данном случае прошу вас разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных Министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами. В данный перечень должны войти устройства, способные выполнять образовательные функции, обеспечивать связь между учениками и учителями, но при этом быть по карману любой семье», — говорится в обращении.

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