В России испытали новый комплекс слежения за кораблями для Арктического региона

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Новейший комплекс мониторинга морской обстановки «Стратегия» на мобильной платформе испытали в России. Об этом рассказали в пресс-службе концерна «РТИ Системы».

«Поставив программно-аналитический комплекс на мобильную платформу, мы многократно увеличиваем сферы применения «Стратегии». Мобильный вариант комплекса уже прошёл предварительные испытания в полевых условиях», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, он может быть использован в том числе и в труднодоступных местах российского арктического побережья.

Комплекс впервые представлен на международном форуме «Армия-2021».

Северный флот сообщил, что ведёт наблюдение за силами НАТО, задействованными в неплановом учении в северо-восточной части Норвежского моря.

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