В России испытали новый комплекс слежения за кораблями для Арктического региона
«Поставив программно-аналитический комплекс на мобильную платформу, мы многократно увеличиваем сферы применения «Стратегии». Мобильный вариант комплекса уже прошёл предварительные испытания в полевых условиях», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, он может быть использован в том числе и в труднодоступных местах российского арктического побережья.
Комплекс впервые представлен на международном форуме «Армия-2021».
Северный флот сообщил, что ведёт наблюдение за силами НАТО, задействованными в неплановом учении в северо-восточной части Норвежского моря.