В Северном флоте сообщили о наблюдении за учениями НАТО в Норвежском море

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Северный флот сообщил, что ведёт наблюдение за силами НАТО, задействованными в неплановом учении в северо-восточной части Норвежского моря.
В Северном флоте сообщили о наблюдении за учениями НАТО в Норвежском море
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Большой противолодочный корабль «Североморск» в настоящее время осуществляет контроль за силами ОВМС НАТО, задействованными в совместном неплановом учении по противовоздушной обороне, которое проходит в северо-восточной части Норвежского моря», — приводит сообщение Интерфакс.

По данным пресс-службы, в манёврах НАТО участвует эсминец USS Arleigh Burke ВМС США.

В сообщении говорится, что силы и средства Северного флота «продолжают мероприятия по контролю за деятельностью кораблей ОВМС НАТО в северо-восточных районах Атлантики».

В июле сообщалось, что силы Черноморского флота приступили к контролю действий ракетного катера Daniolos ВМС Греции, зашедшего в Чёрное море.

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