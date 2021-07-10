Российский флот следит за ракетным катером ВМС Греции в Чёрном море

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Силы Черноморского флота контролируют действия ракетного катера Daniolos ВМС Греции, зашедшего 10 июля в Чёрное море, сообщили в Министерстве обороны России.
Российский флот следит за ракетным катером ВМС Греции в Чёрном море
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера Daniolos ВМС Греции, зашедшего 10 июля 2021 года в акваторию Чёрного моря», — цитирует оборонное ведомство ТАСС.

7 июля сообщалось, что силы ЧФ приступили к слежению за вошедшим в акваторию патрульным кораблём Rayo ВМС Испании.

В Кремле подчёркивали, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море.

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