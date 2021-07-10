Российский флот следит за ракетным катером ВМС Греции в Чёрном море
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера Daniolos ВМС Греции, зашедшего 10 июля 2021 года в акваторию Чёрного моря», — цитирует оборонное ведомство ТАСС.
7 июля сообщалось, что силы ЧФ приступили к слежению за вошедшим в акваторию патрульным кораблём Rayo ВМС Испании.
В Кремле подчёркивали, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море.