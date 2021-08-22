Врач объяснил необходимость пройти вакцинацию до наступления осени

Первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции в условиях российского климата необходимо пройти до наступления осени, заявил врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

В интервью радио Sputnik он напомнил, что не следует идти на прививку в случае, если у человека есть признаки какого-либо заболевания, так как это может усугубить его состояние.

«Мы рекомендуем подождать семь-десять дней после ОРВИ, чтобы дать иммунитету восстановиться, и только тогда прививаться. На качество вакцинации влияет, если её сделают на фоне болезни или сразу после окончания болезни», — сказал Продеус.

Врач отметил, что особую актуальность эти рекомендации приобретают осенью, когда увеличивается количество сезонных заболеваний. Именно по этой причине, по словам эксперта, будет лучше пройти курс вакцинации от COVID-19 до сентября.

«Иммунитет не ослабевает из-за холода или наступления календарной осени. Однако иммунитету может быть тяжело отвечать сразу на много инфекционных процессов, а осенью как раз увеличивается количество сезонных инфекционных заболеваний. Это дополнительная нагрузка на иммунитет», — пояснил он.

В России ранее допустили возможность создания единой вакцины от гриппа и COVID-19. По словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, приступить к разработке можно будет после успешных испытаний препарата, в котором будут содержаться белки нескольких штаммов COVID-19.