В России допустили возможность создания единой вакцины от гриппа и COVID-19

Учёные могут создать вакцину, которая смогла бы одновременно защищать человека от коронавирусной инфекции и гриппа, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В комментарии ТАСС он отметил, что приступить к разработке можно будет после успешных испытаний препарата, в котором будут содержаться белки нескольких штаммов COVID-19.

«Если у нас получится соединить несколько различных частичек S-белков коронавируса, то тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа. Это всё возможно», — пояснил Гинцбург.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что в России прививку от коронавируса получили более 43 млн человек.