Мурашко рассказал о вакцинации от коронавируса более 43 млн россиян

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России прививку от коронавируса получили более 43 млн человек.

«Сегодня вакцинировано в целом в стране уже более 43 млн человек, но этой цифры, мы считаем, пока недостаточно. У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60% взрослого населения. Это лидеры, такие как Чеченская Республика», — приводит ТАСС его слова.

Мурашко отметил что Белгородская и Московская области приближаются к данной отметке.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что необходимый уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России может быть сформирован к концу 2021 года.