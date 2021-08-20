Мурашко рассказал о вакцинации от коронавируса более 43 млн россиян

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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России прививку от коронавируса получили более 43 млн человек.
Мурашко рассказал о вакцинации от коронавируса более 43 млн россиян
  • РИА Новости

«Сегодня вакцинировано в целом в стране уже более 43 млн человек, но этой цифры, мы считаем, пока недостаточно. У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60% взрослого населения. Это лидеры, такие как Чеченская Республика», — приводит ТАСС его слова.

Мурашко отметил что Белгородская и Московская области приближаются к данной отметке.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что необходимый уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России может быть сформирован к концу 2021 года.

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