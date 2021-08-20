Гинцбург назвал сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что необходимый уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России может быть сформирован к концу 2021 года.

«Должны успеть» — заявил он в беседе с ТАСС в ответ на вопрос, будет ли достигнут необходимый уровень до конца текущего года.

Гинцбург подчеркнул, что формирование коллективного иммунитета на данный момент «идёт неплохо».

По его мнению, сейчас во всех регионах России вакцины имеются в избытке.

«Вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались», — подытожил Гинцбург.

Ранее в беседе с «Невскими новостями» эпидемиолог Эдуард Шунков оценил вероятность появления четвертой волны коронавируса.