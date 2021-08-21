Трутнев рассказал о планах снять налоги для инвесторов на Курилах
«Это практически офшор. То есть налогов на Курилах почти не останется», — заявил он в интервью РБК.
Трутнев отметил, что у предприятий, которые инвестируют или ведут коммерческую деятельность на Курильских островах, не «возникнет самого обязательства платежей налогов».
«Мы будем предлагать, что минимально в течение десяти лет, пока эти ставки будут работать, и проверок никаких не будет», — добавил полпред.
В июле сообщалось, что власти России обсуждают возможность освободить предпринимателей, которые инвестируют в экономику Курильских островов, от обязанностей налогоплательщиков.
Кроме того, российский премьер Михаил Мишустин заявил о возможном появлении на островах Курильской гряды свободной таможенной зоны.