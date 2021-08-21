Трутнев рассказал о планах снять налоги для инвесторов на Курилах

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Полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев рассказал о планах правительства по освоению Курильских островов.

«Это практически офшор. То есть налогов на Курилах почти не останется», — заявил он в интервью РБК.

Трутнев отметил, что у предприятий, которые инвестируют или ведут коммерческую деятельность на Курильских островах, не «возникнет самого обязательства платежей налогов».

«Мы будем предлагать, что минимально в течение десяти лет, пока эти ставки будут работать, и проверок никаких не будет», — добавил полпред.

В июле сообщалось, что власти России обсуждают возможность освободить предпринимателей, которые инвестируют в экономику Курильских островов, от обязанностей налогоплательщиков.

Кроме того, российский премьер Михаил Мишустин заявил о возможном появлении на островах Курильской гряды свободной таможенной зоны.

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