Диетолог дал советы по питанию после перенесённого COVID-19

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Диетолог Михаил Гинзбург дал советы по питанию после перенесённого COVID-19.
Диетолог дал советы по питанию после перенесённого COVID-19
  • Pixabay

«Необходимо убрать из пищи продукты с высоким гликемическим индексом, в частности, изделия из белой просеянной муки, картофель, разваренный рис и, конечно же, сахар», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, желательно ввести в рацион морскую рыбу, богатую жирными кислотами Омега-3: сельдь, скумбрию, лосось.

Как считает Гинзбург, также требуются овощи, фрукты, грубый хлеб и крупы, в том числе овсянка, гречка, перловка, полба.

«Ещё бобовые (нут, фасоль, чечевица), а также ягоды (черника, голубика, ежевика). Потом орехи — источник жирорастворимых витаминов, после приправы: лук, чеснок, кинза. И, конечно, кисломолочные продукты», — перечислил диетолог.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН посоветовала покупать арбузы в сезон — в конце августа и начале сентября. Она обратила внимание, что при разрезе между зелёной шкуркой и мякотью должен быть белый цвет, а в случае жёлтого там могут быть нитраты.

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