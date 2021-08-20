Диетолог Нефёдова рассказала о причинах диабета

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Врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова рассказала о причинах диабета.
Диетолог Нефёдова рассказала о причинах диабета
  • Pixabay

«Некоторые считают, что от торта может возникнуть диабет, но диабет так не развивается. Если вы всю неделю хотели торт — съешьте. На следующее утро едва ли произойдёт сбой во всём организме и возникнет диабет», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, диабет первого типа — генетическое заболевание, второго — приобретённое, но причины его возникновения не упираются только в сладкое, поскольку здесь играет роль систематическое несоблюдение калоража и неактивный образ жизни.

«Это, в свою очередь, приведёт к набору веса, метаболическим нарушениям и, как следствие, диабету второго типа», — пояснила Нефёдова.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН посоветовала покупать арбузы в сезон — в конце августа и начале сентября. Она обратила внимание, что при разрезе между зелёной шкуркой и мякотью должен быть белый цвет, а в случае жёлтого там могут быть нитраты.

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